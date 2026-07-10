10 yıl sonra çözüldü: Diyarbakır’daki faili meçhul cinayette 8 gözaltı

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İçişleri Bakanlığı ile yürütülen koordinasyon sayesinde faili meçhul dosyaların yeniden incelendiğini belirtti.

Dosya yeniden açıldı

22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp’in 18 Nisan 2016’da başından vurularak öldürüldüğünü hatırlatan Gürlek, dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yeniden ele alındığını ifade etti.

Çermik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemeler ile HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldı.

DNA ve HTS kayıtları şüphelilere ulaştırdı

DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

“Zaman failler için güvence değil”

Gürlek, açıklamasında hiçbir mağdur ailenin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağını vurgulayarak, zamanın geçmesinin failler için hiçbir zaman güvence sağlamayacağını belirtti.

Geçmişte karanlıkta kalan tüm dosyaların aynı kararlılıkla soruşturulmaya devam edileceğini ifade eden Gürlek, soruşturmada görev alan tüm ekipleri tebrik ederek, adaletin tecellisi ve toplumun huzuru için çalışmaların süreceğini kaydetti.