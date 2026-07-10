Ayasofya’nın yeniden ibadete açılışının üzerinden 6 yıl geçti

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması süreci, Danıştay 10. Dairesi’nin 10 Temmuz 2020’de, yapının müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle başladı. Aynı gün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ayasofya, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olarak Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi ve yeniden cami statüsüne kavuştu.

İlk cuma namazına yüz binlerce kişi katıldı

24 Temmuz 2020’de gerçekleştirilen açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanı ve çok sayıda davetlinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle başlayan programın ardından kılınan cuma namazıyla Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Açılış gününde yüz binlerce kişi Ayasofya Meydanı ve çevresinde namaz kıldı.

Hem ibadete hem ziyarete açık

Yeniden ibadete açılmasının ardından Ayasofya, ibadetin yanı sıra kültürel ve tarihi yönüyle de ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti. Müslümanlar namazlarını camide eda ederken, yerli ve yabancı turistler de belirlenen ziyaret alanlarından yapının tarihi ve mimari özelliklerini görme imkanı buluyor. Açılışın ardından Ayasofya’nın 24 saat ibadete açık olacağı duyuruldu.

Dünya mirası niteliğini koruyor

Yaklaşık 1.500 yıllık geçmişe sahip Ayasofya, Doğu Roma döneminde kilise, Osmanlı döneminde cami, 1935-2020 yılları arasında müze olarak hizmet verdi. Yapı, bugün hem ibadethane kimliğiyle hem de UNESCO Dünya Mirası Alanı içerisinde yer alan tarihi değeriyle dünyanın en önemli kültür varlıkları arasında gösterilmeye devam ediyor.