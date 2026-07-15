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AjansHaber Gündem Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hüseyin Can Güner hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet almak” ve “kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, Güner’in Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla bugün tutuklandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.”

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