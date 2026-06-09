Sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticaretine operasyon: 43 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, başta Telegram olmak üzere çeşitli dijital mecralar üzerinden çevrim içi uyuşturucu satışı gerçekleştirdiği tespit edilen 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul’un 17 ilçesi ile Sakarya’daki 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin avro nakit para ele geçirilirken, ayrıca 12 tabanca, 9 fişek ve 2 şarjör bulundu. Malzemelere el konuldu.
Operasyon kapsamında kimlikleri tespit edilen ancak adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.