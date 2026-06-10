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AjansHaber Gündem İstanbul merkezli kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 gözaltı

İstanbul merkezli kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 gözaltı

İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen örgütlü kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İstanbul merkezli kredi dolandırıcılığı operasyonunda 27 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kazalı ve ağır hasarlı araçları temin ederek gerçeğe aykırı ekspertiz raporları düzenledikleri tespit edildi. Zanlıların, hasarlı araçları sağlam veya hasarsız göstererek kredi kullandırdığı ve kredilerin geri ödenmemesi sonucu aracı kurumları zarara uğrattığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un yanı sıra Kocaeli, Gaziantep, Sakarya, Mardin, Bursa, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Muğla, Adana, Aksaray, İzmir, Ankara ve Iğdır’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan 27 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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