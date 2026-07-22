Uzmanlardan KKKA uyarısı: "Erken başvuru hayat kurtarıyor"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelerek üniversitede yürütülen çalışmaların yanı sıra KKKA vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KKKA hastalarını iyileştirme konusunda başarılıyız”

KKKA tedavisinde önemli bir tecrübeye sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Şengönül, “Kene Sivas’a yüklenmemeli, Cumhuriyet Üniversitesi bu anlamda şifa dağıtan bir hastanedir. KKKA hastalarını iyileştirme konusunda başarılı bir oranımız var.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl 129 kişi kene tutunması nedeniyle başvurdu

Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ise bu yıl kene tutunması nedeniyle hastaneye 129 kişinin başvurduğunu belirterek, “Bu vakalardan maalesef 10’u hayatını kaybetti. 13 vakanın tedavisi hastanemizde devam ediyor. Durumu kritik olan 2 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.” dedi.

Erken başvuru tedavi başarısını artırıyor

Vakaların geçen yılın aynı dönemine göre benzer seviyelerde seyrettiğini aktaran Doğan, kene tutunmasının ardından vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmasının tedavi sürecinde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, erken dönemde uygulanan destek tedavisinin başarı şansını en üst seviyeye çıkardığını ifade etti.