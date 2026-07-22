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AjansHaber Gündem Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzeybatıdan gelecek yağışlı sistemin hafta sonu yurdun büyük bölümünde etkili olacağını, hava sıcaklıklarının ise hissedilir derecede düşeceğini bildirdi.

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Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor
KAYNAK: (AA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, ülke genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yağışlar yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak

Dere, yarın kuzeybatıdan gelecek yağışlı sistemle birlikte kuzey, iç ve batı kesimlerde yağış görüleceğini belirterek, “Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevrelerinde yağış bekliyoruz.” dedi.

Cuma günü Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz’in Toroslar kesiminde yağış beklendiğini ifade eden Dere, hafta sonunda ise yağışların yurdun iç ve batı kesimlerini tamamen etkisi altına alacağını, kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli ve şiddetli şekilde görüleceğini söyledi.

Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek

İç Anadolu ve Ankara’da yağışların cuma gününden itibaren etkili olacağını kaydeden Dere, yağışla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını belirtti.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara’da hava sıcaklıklarının şu sıralar 30-31 derece seviyelerinde seyrettiğini aktaran Dere, “Cuma gününden itibaren Ankara’ya yağış geliyor. Bu yağışla beraber cumartesi günü Ankara’da sıcaklıklar 20 dereceye kadar düşecek. Pazar gününden itibaren tekrar sıcaklıklar artacak.” ifadelerini kullandı.

İstanbul’da üç gün boyunca yağış beklendiğini belirten Dere, yarın Anadolu Yakası’nda başlayacak yağışların cuma ve cumartesi günü kent genelinde etkili olacağını, cumartesi günü ise yer yer kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

İzmir’de ise yarın ve cuma günü yağış beklenmediğini ifade eden Dere, “Cumartesi günü İzmir’e de yağış geliyor. Bu gelecek olan etkili sistemle beraber hava sıcaklıklarında İzmir’de 1 ila 2 derece düşüş bekliyoruz.” dedi.

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