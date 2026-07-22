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AjansHaber Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenleme zorunlu hale geldi"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenleme zorunlu hale geldi"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, terör örgütünün silah bırakmasının ardından yeni döneme ilişkin yasal düzenleme ihtiyacının ortaya çıktığını belirterek, hazırlanacak düzenlemenin genel af niteliği taşımayacağını ve Meclis tatile girmeden yasalaşmasının hedeflendiğini açıkladı.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörsüz Türkiye hedefi için yasal düzenleme zorunlu hale geldi"
KAYNAK: (AA)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te grubu bulunan 6 siyasi partinin genel başkanları ve grup temsilcileriyle gerçekleştirdiği istişare sürecinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Türkiye’nin tarihi bir süreçten geçtiğini belirten Kurtulmuş, geçen yıl 5 Ağustos’ta çalışmalarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun, toplumun farklı kesimlerinin katkısıyla hazırladığı ortak raporun yeni döneme rehberlik ettiğini söyledi.

“Sürecin taşıyıcısı ve denetleyicisi Meclis’tir”

Dünyadaki çatışma çözümü örneklerinden farklı olarak Türkiye’deki sürecin tamamen yerli ve milli iradeyle yürütüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, Meclis’teki siyasi partilerin sürecin hem taşıyıcısı hem de denetleyicisi olduğunu ifade etti.

Komisyon çalışmalarının ortak bir raporla tamamlandığını anımsatan Kurtulmuş, terör örgütünün silah bıraktığını ilan etmesiyle birlikte yeni bir evreye geçildiğini belirtti.

“Yasal düzenleme zaruri hale geldi”

Terörün tamamen gündemden çıktığı bir Türkiye hedefi doğrultusunda yasal düzenleme yapılmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Artık silahların tamamen geride bırakıldığı, Türkiye’de terörün asla konuşulmadığı, terörsüz Türkiye hedefinin tam manasıyla sağlandığı bir dönemin kapılarını açmak için yasal bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi zarureti ortaya çıktı.”

Hazırlanacak düzenlemenin mümkün olan en geniş siyasi uzlaşıyla hayata geçirilmesini istediklerini kaydeden Kurtulmuş, bütün partilerin sürece katkı sunmasının önemine işaret etti.

“Genel af ya da şahsa ait af olmayacak”

Hazırlanacak yasanın geçici ve müstakil bir düzenleme olacağını belirten Kurtulmuş, düzenlemenin örgütün silah bıraktığının ve münfesih hale geldiğinin tespitine yönelik bir mekanizma içereceğini söyledi.

Kurtulmuş, “Bu yasa, örgütün silahlarını bıraktığı ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili bir mekanizma içermelidir. Bu asla bir genel af ya da şahsa ait bir af niteliğinde olmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Meclis tatiline kadar yasalaşması hedefleniyor

Yaz aylarında örgüt mensuplarının silah bırakmasının ve örgütsel faaliyetlerin tamamen sona erdirilmesinin amaçlandığını belirten Kurtulmuş, siyasi partiler arasında düzenlemenin ana çerçevesi konusunda büyük ölçüde görüş birliği bulunduğunu söyledi.

Önümüzdeki süreçte grup başkanları ve grup başkanvekillerinin yasa teklifinin ayrıntıları üzerinde çalışacağını aktaran Kurtulmuş, daha sonra tüm partilerin temsilcileriyle ortak bir çalışma yürütülebileceğini belirtti.

Kurtulmuş, düzenlemenin TBMM’nin tatile girmesinden önce yasalaştırılmasını hedeflediklerini ifade ederek, bunun Türkiye’de yeni bir dönemin başlangıcına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

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