Sudan Dışişleri Bakanı Mohieddin Salem Türkiye’ye geliyor

Sudan Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Mohieddin Salem, 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sudanlı mevkidaşıyla Ankara’da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde Türkiye’nin Sudan’ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek vurgulanacak. Ayrıca Sudan’da kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaların sürdürülmesinin önemi ifade edilecek.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak

Görüşmelerde, Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin ekonomi, ticaret, enerji, eğitim ve kültür başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi ile mevcut iş birliği mekanizmalarının hukuki altyapısının güçlendirilmesi değerlendirilecek.

Bakan Fidan’ın, Türkiye’nin Sudan’a yönelik insani yardımlarını sürdürdüğünü, Türk firmalarının ise ülkenin yeniden imar sürecine önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etmesi bekleniyor. Tarafların ayrıca Afrika Boynuzundaki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Diplomasi alanında iş birliği mutabakatı imzalanacak

Ziyaret kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Sudan Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın imzalanması planlanıyor.

Türkiye-Sudan ilişkileri güçleniyor

Türkiye ile Sudan arasındaki diplomatik ilişkiler 1957 yılında kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında Sudan’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi oluşturuldu.

Son dönemde gerçekleştirilen üst düzey temaslar, iki ülkenin iş birliğini daha da geliştirme yönündeki ortak iradesini ortaya koydu. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El-Burhan, 2025 yılı Aralık ayında Türkiye’yi ziyaret ederken, bu yıl haziran ayı başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye’de görüştü. Sudan Başbakanı Kamil İdris ise mayıs ayında Türkiye’ye gelerek Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyonu’nun 16. Dönem Toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanı Mohieddin Salem de 17-19 Nisan 2026 tarihlerinde düzenlenen Beşinci Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye’de temaslarda bulundu.

Sudan’da devam eden çatışmalara rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye, 2024 yazından bu yana Sudan’a yaklaşık 12 bin ton yardım malzemesi ile 30 bin çadır taşıyan 8 gemi gönderdi. Sağlık Bakanlığı da 2025 yılı Temmuz ayında kolera salgınıyla mücadele kapsamında 64 ton tıbbi malzemeyi Sudan’a ulaştırdı.