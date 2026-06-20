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AjansHaber Gündem Türkiye ile Yeni Zelanda arasında havacılık mutabakatı imzalandı

Türkiye ile Yeni Zelanda arasında havacılık mutabakatı imzalandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandığını duyurdu.

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Türkiye ile Yeni Zelanda arasında havacılık mutabakatı imzalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mutabakat zaptının Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek ile Yeni Zelanda’nın Ankara Büyükelçisi Greg Lewis tarafından imzalandığı bildirildi.

Anlaşmanın detaylarına da yer verilen açıklamada, "Haftalık 14 frekans yolcu seferi hakkı korunurken, her iki ülkenin tayinli hava yolu işletmelerine, ileride belirlenecek ikişer ara noktada 5. trafik hakkı kullanabilme imkanı tanındı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Türkiye’nin güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla küresel havacılıktaki merkez rolünü güçlendirmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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