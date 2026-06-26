Hatay merkezli usulsüz emeklilik operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sahte belge düzenlenerek bazı kişilerin usulsüz şekilde emekli edilmesine aracılık edildiği iddia edilen şüpheliler tespit edildi.

2011 yılından bu yana süren sistematik işlem iddiası

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 2011 yılından bu yana usulsüz emeklilik işlemlerine aracılık ettikleri, irtibatlı oldukları şirket sahipleriyle birlikte hareket ederek bazı kişileri çalışmadıkları halde sigortalı gösterdikleri belirlendi.

Zanlıların, yurt dışında hiç çalışmamış ya da kısa süreli bulunmuş kişiler adına sahte pasaport ve resmi belgeler düzenleyerek kamuyu yaklaşık 60 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

72 kişiye ilişkin usulsüz işlem tespiti

Yapılan incelemelerde toplam 72 kişi hakkında usulsüz işlem bulunduğu, bu kişilerden bir kısmının emekli olduğu, bir kısmının ise işlemlerinin sürdüğü belirlendi.

Operasyonda çok sayıda belge ele geçirildi

Hatay ve Ankara’da 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda farklı kişilere ait 17 pasaport, 2 kimlik kartı, 3 bin 510 dolar, 21 bin lira, yurt dışı hizmet borçlanmasına ilişkin çok sayıda belge ve dijital materyaller ele geçirildi.

7 tutuklama, 2 adli kontrol

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.