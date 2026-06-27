MASAK, yabancı uyruklular için uzaktan kimlik tespitinin kapsamını genişletti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik uzaktan kimlik tespitine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile yükümlü kuruluşların, Türk vatandaşı olmayan gerçek kişilerin kimlik doğrulamasını uzaktan gerçekleştirebilmesine imkan tanındı.

NFC özellikli pasaport kullanılacak

Düzenleme kapsamında uzaktan kimlik doğrulaması, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun ve yakın alan iletişimi (NFC) özelliği bulunan pasaportlarla gerçekleştirilecek.

İşlem, özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşme yöntemiyle yapılacak. Pasaportun elektronik yongasında bulunan bilgiler ile belge üzerindeki bilgilerin eşleşmesi doğrulanacak. Doğrulamanın sağlanamaması halinde iş ilişkisi kurulamayacak.

Adres doğrulaması zorunlu hale getirildi

Uzaktan müşteri kabulü sırasında beyan edilen adres bilgilerinin en geç üç ay içinde doğrulanması gerekecek.

Doğrulama yerleşim yeri belgesi, son üç ay içerisinde düzenlenmiş adres temelli abonelik faturaları, kamu kurumlarınca verilen belgeler veya ilgili ülkenin kamuya açık veri tabanları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Adres doğrulaması tamamlanmadan para transferi ve nakit çekim işlemleri yapılamayacak.

Risk yönetimine ilişkin yeni yükümlülükler

Tebliğ, yükümlü kuruluşlara risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi ve azaltılmasına yönelik gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü de getiriyor.

Riskli olarak değerlendirilen ülkelerin vatandaşları pasaportla uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri olarak kabul edilmeyecek. Ayrıca uygulamaya ilişkin hazırlanan prosedürler müşteri kabulünün başlamasını izleyen bir ay içinde MASAK’a bildirilecek.

Para hareketleri sınırlandırıldı

Kimlik bilgilerinin doğrulanabilmesi amacıyla müşterinin kimlik bilgileriyle uyumlu banka hesabı veya banka ya da kredi kartı üzerinden para transferi yapılması zorunlu olacak.

Uzaktan açılan hesaplara yalnızca kişinin yurt dışında kendi adına bulunan banka hesaplarından para gönderilebilecek. Bu hesaplardan yurt dışına yapılacak para transferleri de yine aynı kişiye ait banka hesaplarıyla sınırlandırılacak.

Pasaportla kimlik tespiti yapılan kişinin sonradan Türk vatandaşlığı kazanması veya Türkiye’de vergi mükellefi olması halinde kimlik kartı örneği ya da vergi kimlik numarası elektronik ortamda sisteme eklenecek.

Öte yandan, uzaktan müşteri kabulüne ilişkin istatistiki bilgiler takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemler halinde MASAK’a bildirilecek.