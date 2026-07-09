MKE’nin geliştirdiği 3 elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı Mehmetçik’e teslim edildi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş. tarafından geliştirilen 3 adet Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcısı (E-ZPT), Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

MKE’den yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında geliştirilen E-ZPT’lerin ilk 3’ü envantere girdi. Proje kapsamında toplam 50 aracın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Zorlu testlerden başarıyla geçti

M113 serisi zırhlı personel taşıyıcısının modernizasyonuyla geliştirilen E-ZPT, muharebe sahasını simüle eden gerçekçi senaryolar kapsamında kapsamlı testlerden geçirildi.

Araç; 3 bin kilometre dayanıklılık, 1600 kilometre arazi, 800 kilometre asfalt ve 600 kilometre stabilize yol testlerini başarıyla tamamlarken, yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim ve hendek geçiş testlerinde de başarılı performans sergiledi.

Aşırı sıcak ve soğuk hava koşullarında da test edilen E-ZPT, şoför, komutan ve nişancının yanı sıra 4 personel daha taşıyabiliyor. Toplam 7 personel kapasiteli araç, modernize edilmiş yapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine güç katacak.



