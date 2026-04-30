Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Beştepe’de 1 Mayıs mesajı: "Bu bayram benim de bayramım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde iş dünyasının tüm paydaşlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya getirdi. İşçi, memur ve işveren temsilcileriyle buluşan Erdoğan, çalışma hayatındaki kazanımlardan sosyal adalete kadar pek çok kritik konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Kendi kariyer yolculuğuna atıfta bulunarak emeğin kutsallığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Hayata işçi ünvanı ile başlamış bir kardeşinizim. 1 Mayıs'ı aynı zamanda kendi bayramım olarak gördüğümü özellikle ifade etmek istiyorum. Gerek şahsımın gerekse hükümetimizin emeğe ve emeğin hak ettiği karşılığı almasına verdiği önemi en iyi sizler biliyorsunuz. 23 yılı geride bırakan iktidarlarımız boyunca daima işçi kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin yanında olduk."

"Sendikal haklarda devrim yaptık"

Konuşmasında son 23 yılda çalışma hayatında gerçekleştirilen yapısal reformlara değinen Erdoğan, sendikalaşma ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırıldığını hatırlattı. İstişare kültürünün altını çizen Cumhurbaşkanı, geçmişteki kazanımları şu sözlerle özetledi:

"Yıllarca istismar edilen, yıllarca hükümetlerin göz ardı, kulak arkası ettiği hususları sizlerle el birliği, gönül birliği içinde hayata geçirdik. Sendikal hakları genişlettik, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık, toplu sözleşme sistemini güçlendirdik, çalışanlarımızın pazarlık gücünü artırdık, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tarihi düzenlemeleri devreye aldık, kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık, kadınların, engellilerin ve diğer hassas kesimlerin çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini güçlendirdik. Tüm bunları yaparken hiçbir zaman tek taraflı hareket etmedik. Her zaman sizlerle, yani çalışanlarımızın temsilcileriyle istişare ettik. Sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla, meslek kuruluşlarımızla birlikte yürüdük. Yine bu süreçte hangi sebeple olursa olsun işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine rıza göstermedik. İşte en son bir firmadan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem yapan madenci kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesini sağladık."

"Alın teri ülkenin temelidir"

Türkiye’nin ekonomik büyüme hedeflerinde işçinin emeğinin belirleyici rol oynadığını belirten Erdoğan, hiçbir şartta çalışan aleyhine bir düzenlemeye geçit vermeyeceklerini sert bir dille ifade etti. Sosyal adalet vurgusu yapan Erdoğan, mesajını şu cümlelerle tamamladı:

"Şunu bugün bir kez daha altını çizerek dile getirmek istiyorum; biz işçinin, emekçinin, çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız. Çünkü bu ülkeyi gerçek anlamıyla vatan kılan sizin alın terinizdir. Fabrikada üreten, tarlada çalışan, atölyede emek veren, ofiste alın teri döken her bir kardeşimin emeği bu ülkenin yükselişinin temelidir. Siz ve sizin gibi emeği ile geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten işçilerimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz. Bizim vizyonumuz nettir; biz insanı merkeze alan, emeği yücelten, sosyal adaleti güçlendiren bir çalışma hayatının bu ülkede egemen olmasını arzu ediyoruz. Sendikalarımızı da bu önemli hedefe giden yolda yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. İnşallah hep birlikte birlik beraberlik içinde, dayanışma içinde ülkemizi kalkındırmaya, büyütmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerin ve tüm işçilerimizin, çalışanlarımızın '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum.”