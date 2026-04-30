Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yeni büyükelçiyi Külliye'de kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, bugün hareketli bir diplomasi trafiğine sahne oldu. Beştepe’deki kabul töreninde, beş farklı ülkenin büyükelçisi devlet protokolü çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın huzuruna çıktı.

Kabul edilen isimler sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:

• Filipinler: Büyükelçi Jamie Ramon Torre Ascalon JR

• Kenya: Büyükelçi Anthony Mwaniki Muchiri

• Kolombiya: Büyükelçi Yenniffer Edilma Parra Moscoso

• Peru: Büyükelçi Luz Betty Caballero Morales

• Rusya Federasyonu: Büyükelçi Sergey Vasilievich Vershinin

Aile fotoğrafı ve tanışma

Tören sırasında renkli anlar da yaşandı. Büyükelçiler, güven mektuplarını sunduktan sonra kendilerine eşlik eden elçilik mensuplarını ve aile bireylerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanıştırdı. Her bir büyükelçi, sunumun ardından Cumhurbaşkanı ile günün anısına ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kritik istişareler: İkili görüşmeler gerçekleştirildi

Resmi törenin ardından diplomasi trafiği ikili görüşmelerle devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve yeni başlayan beş büyükelçi ile Külliye’de ayrı ayrı bir araya geldi. Bu görüşmelerde, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulduğu ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.