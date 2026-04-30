1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz

Vatandaşların resmi tatil günlerinde ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre kamuya ait bazı ana raylı sistem hatları, belirlenen iki özel günde ücretsiz hizmet verecek.

Uygulama kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir’deki önemli ulaşım hatlarında ücretsiz geçiş sağlanacak.

İstanbul:

• Marmaray

• Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

• Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Ankara:

• Başkentray

İzmir:

• İZBAN

Ücretsiz ulaşım uygulaması 1 Mayıs Cuma ve 19 Mayıs Salı günleri boyunca geçerli olacak.

Bu tarihlerde söz konusu hatları kullanan yolcular herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Düzenleme ile hem çalışanların 1 Mayıs etkinliklerine katılımının kolaylaştırılması hem de 19 Mayıs’ta gençlerin ve vatandaşların şehir içi hareketliliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.