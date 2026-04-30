AjansHaber Gündem Erdoğan-Bahçeli zirvesi tamamlandı: Kritik başlıklar masadaydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kritik görüşme sona erdi. Basına kapalı yapılan zirvede, Türkiye’nin iç ve dış gündemine ilişkin önemli başlıklar ele alındı.

Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Cumhur İttifakı’nın iki lideri, Beştepe’de yaklaşık birkaç saat süren görüşmede güncel gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Gündemin ilk sırası: Terörle mücadele ve yeni anayasa

Zirvede, sınır ötesi operasyonların seyri ve terörle mücadelede atılacak adımlar öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca, uzun süredir gündemde olan “sivil ve demokratik yeni anayasa” çalışmaları da detaylı şekilde ele alındı. Görüşmede, anayasa sürecine ilişkin izlenecek yol haritasının genel çerçevesinin değerlendirildiği öğrenildi.

Bölgesel gelişmeler ve Gazze diplomasisi

Liderler, dış politikadaki sıcak gelişmeleri de masaya yatırdı. Özellikle Gazze’deki son durum ve Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik girişimler kapsamlı biçimde değerlendirildi.

İttifakın gelecek vizyonu

Görüşmede ayrıca Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki döneme ilişkin siyasi uyumu, Meclis çalışmaları ve yerel yönetimlere dair koordinasyon başlıkları da ele alındı.

Zirvenin ardından resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmenin içeriğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

