19:29 GÖKBEY’in Kara Kuvvetlerine ilk teslimatı gerçekleşti
18:52 Bakan Kurum Paris’te enerji dönüşümünü anlattı
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Beştepe’de 1 Mayıs mesajı: "Bu bayram benim de bayramım"
18:10 TBMM’den Sumud Filosu tezkeresi
18:00 Erdoğan-Bahçeli zirvesi tamamlandı: Kritik başlıklar masadaydı
17:47 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde nefes kesen maçlar
17:43 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yeni büyükelçiyi Külliye'de kabul etti
AjansHaber Gündem TBMM’den Sumud Filosu tezkeresi

TBMM Genel Kurulunda, Küresel Sumud Filosu'na İsrail Ordusu Tarafından Yapılan Silahlı Müdahale Hakkında Tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan Meclis Başkanlığı Tezkeresi okundu.

Tezkerede, İsrail'in uluslararası hukuku bir kez daha fütursuzca çiğneyerek, işlemekte olduğu soykırım ve savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtildi.

TBMM’nin çağrısı ve uluslararası tutum

İsrail'in sivil ve barışçıl bir teşebbüs olan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdığı hatırlatılan tezkerede, şunlar kaydedildi:

"Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunan İsrail ordusu hem insani yardımları engellemiş hem de 20'si vatandaşımız toplam 175 Filistin dostu aktivisti alıkoymuştur. Söz konusu korsanlık eylemi açık bir savaş suçudur. İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail'i uyarıyor, zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Tüm siyasi partilerimiz ve milletvekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.

Ayrıca başta vatandaşlarımız olmak üzere Küresel Sumud Filosu'nun mensuplarına karşı İsrail işgal güçlerince işlenen tüm suçların uluslararası mahkemelerde hesabının sorulmasının öncüsü ve ısrarlı takipçisi olacağız. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgal, soykırım ve apartheid suçlarının son bulması, Gazze halkının kesintisiz ve kapsamlı insani yardıma erişmesi ve İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını vermesi için tüm parlamentolara, uluslararası parlamenter asamblelere ve uluslararası kuruluşlara, birlikte tutum alma ve seslerini yükseltme çağrımızı yineliyoruz."

Oylama sonucu

Tezkerenin okunmasının ardından Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri söz alarak, tezkereye desteklerini bildirdi.

Oylama sonucunda Meclis Başkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde nefes kesen maçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde nefes kesen maçlar
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz
1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor
Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yeni büyükelçiyi Külliye'de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yeni büyükelçiyi Külliye'de kabul etti
Bakan Fidan: “NATO Zirvesi, birliği yeniden tasdik için tarihi fırsat olacak”
Bakan Fidan: “NATO Zirvesi, birliği yeniden tasdik için tarihi fırsat olacak”
