Bakan Gürlek: "Vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahale ve Türk aktivistlerin alıkonulması üzerine gerçekleştirdiği açıklamada, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe saydığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, Gazze'deki mazlum Filistinlilerin yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak tüm insani değerleri ve uluslararası hukuku tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir."

Suç duyurusu ve yargı süreci

Bakan Gürlek, saldırıların hukuki boyutuna ve sorumluların yargılanma sürecine dair kararlılık mesajı vererek açıklamasına şöyle devam etti:

"Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesinin, kadın, çocuk ayırt etmeksizin yürüttükleri sistematik saldırılarla soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence ve kötü muamele gibi en ağır suçları işlediğini vurgulayan Bakan Gürlek, bu suçların faillerinin hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini belirtti."

Hukuki mücadele kararlılığı

Türkiye'nin uluslararası arenadaki duruşunu ve kurumlar arası eşgüdümü vurgulayan Gürlek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu süreç, Türk adaletinin uluslararası hukuku savunma konusundaki kararlı duruşunun somut bir göstergesidir. Adaletin tecellisi ve sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Adalet Bakanlığı olarak; Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde, vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz."