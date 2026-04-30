14:20 Bakan Gürlek: "Vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız"
13:52 Van’daki sahipsiz köpek saldırısına ilişkin İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı
12:51 MSB: "Küresel Sumud Filosu’na saldırı uluslararası hukukun açık ihlalidir"
12:42 ABD’de tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı
12:38 AK Parti Sözcüsü Çelik: “Küresel Sumud Filosu’na saldırı insanlık dışı bir barbarlıktır”
12:21 İçişleri Bakanı Çiftçi: "Düzensiz göçle mücadelede Türkiye rol model konumda"
12:19 Küresel Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi: 18 Türk vatandaşı alıkonuldu
12:02 Emniyet Teşkilatı’nda kapsamlı görev değişikliği
AjansHaber Gündem Van’daki sahipsiz köpek saldırısına ilişkin İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

Van’ın Saray ilçesinde evinin bahçesinde oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy yaşamını yitirmişti. Olayda yaralanan kuzeni tedavi altına alınırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olayın ardından açıklama yaparak mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, evlerinin bahçesinde oyun oynayan iki kuzen sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar kurtarıldı. Ancak ağır yaralanan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayın ardından güvenlik ve adli birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Sahipsiz köpeklerin saldırısına ilişkin süreç çok yönlü olarak inceleniyor.

Bakan Çiftçi’den açıklama: “İhmal hassasiyetle araştırılacak”

Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"Evladımız Hamza Özsoy’un sokak köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Tedavisi devam eden yavrumuz Ayaz Özsoy’a Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum. Bu elim hadise; kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz. Hayatını kaybeden yavrumuz Hamza Özsoy’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız.”

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Düzensiz göçle mücadelede Türkiye rol model konumda"
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Düzensiz göçle mücadelede Türkiye rol model konumda"
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kardeşliğimizi yüceltelim"
Spor
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: “Trabzonspor, kendi tarihini kendi yazanların hikayesidir"
Brand Test Auto
Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor
Dört tekerlekli abonelik: Araç özellikleri yazılımla açılıyor
MSB: "Küresel Sumud Filosu’na saldırı uluslararası hukukun açık ihlalidir"
MSB: "Küresel Sumud Filosu’na saldırı uluslararası hukukun açık ihlalidir"
ABD’de tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı
ABD’de tenis topu büyüklüğünde dolu yağışı
