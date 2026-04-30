Van’daki sahipsiz köpek saldırısına ilişkin İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

Saray ilçesi Kazımpaşa Mahallesi’nde dün meydana gelen olayda, evlerinin bahçesinde oyun oynayan iki kuzen sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle çocuklar kurtarıldı. Ancak ağır yaralanan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan 9 yaşındaki A.Ö. ise ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan olayın ardından güvenlik ve adli birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Sahipsiz köpeklerin saldırısına ilişkin süreç çok yönlü olarak inceleniyor.

Bakan Çiftçi’den açıklama: “İhmal hassasiyetle araştırılacak”

Olayın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Çiftçi şu ifadeleri kullandı:

"Evladımız Hamza Özsoy’un sokak köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür. Tedavisi devam eden yavrumuz Ayaz Özsoy’a Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum. Bu elim hadise; kamu düzeni ve vatandaşlarımızın can güvenliği açısından, sahipsiz hayvanlara yönelik mevcut kanuni düzenlemelerin tavizsiz ve titizlikle uygulanmasının ne kadar zaruri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Olayda ihmali ya da kusuru bulunan kişi veya kişiler hakkında gerekli adli ve idari süreçler hassasiyetle yürütülecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımız tarafından Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Soruşturma sürecini dikkatle takip edeceğiz. Hayatını kaybeden yavrumuz Hamza Özsoy’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm tedbirleri gözden geçirmekte kararlıyız.”