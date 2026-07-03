İçişleri Bakanlığı: "Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı"

İçişleri Bakanlığı, İzmir’in Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Onur Yiğit hakkında “rüşvet vermek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği’nin 28 Haziran 2026 tarihli kararıyla “konutu terk etmemek” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca Onur Yiğit’in İçişleri Bakanlığınca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.