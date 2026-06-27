24 ilde ehliyet sınavı usulsüzlüğü operasyonu: 165 gözaltı

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yazılı ehliyet sınavlarına giren adayların üzerlerine teknik ekipman yerleştirerek usulsüzlük yaptıkları belirlenen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.
67 şüpheli daha yakalandı
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 67 şüpheli daha yakalanırken, gözaltına alınanların sayısı 165’e ulaştı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Operasyon 24 ili kapsıyor
Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 262 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.
Konya ve Antalya’da gerçekleştirilen ilk operasyonlarda 98 şüpheli yakalanmış, devam eden çalışmalarla bu sayı 165’e yükseldi.