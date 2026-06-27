TETZ 2026’da yapay zeka ve eğitim tartışmaları: “İnsan etkileşimi korunmalı”

“Dijital Çağda Barış, Güven ve İş Birliği: Devletler Perspektifi” başlıklı panelde Avrupa Konseyinin ilk başkanı ve eski Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve eski Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor değerlendirmelerde bulundu.

Herman Van Rompuy, Avrupa’nın yapay zeka ve dijital teknolojilerde ABD ve Çin’in gerisinde kaldığını ancak bunun geri dönüşsüz bir tablo olmadığını belirterek inovasyon ve regülasyon dengesinin önemine dikkat çekti.

Van Rompuy, “Yapay zekayı üretmekte bir gecikme yaşansa bile kullanımında bir gecikme olmadı. Tarihte elektrik de buharlı motor da Avrupa dışında keşfedildi ama Avrupa bunları hızla alıp kullandı. Dolayısıyla yapay zekayı üretmiyor oluşumuz, onu kullanamayacağımız anlamına gelmez. Hızlıca harekete geçmeli ve ‘Bu yarışı kaybettik.’ dememeliyiz. Bu daha devrimin başlangıcıdır. Elbette çok sıkı çalışmalı ve eğitime yatırım yapmalıyız. Bugün vatandaşlarımızın yarısı yeterli dijital becerilere sahip değil, buna karşın şirketlerimizin dörtte üçü çalışanlarının yapay zeka bilgisine sahip olmasını bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Van Rompuy, yapay zekanın eğitimde doğrudan kaliteyi artıran bir unsur olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Yapay zeka doğrudan eğitimin kalitesini yükseltmez. Onu sorgulamalı, kendimizle birlikte geliştirmeli ve eleştirel becerilere sahip olmalıyız. Yapay zeka sınıftaki insan etkileşiminin ve doğrudan temasın yerine geçmemelidir.” dedi.

“Finlandiya yeni dönemde daha hızlı hareket etmeli”

Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya’nın geçmişte teknoloji adaptasyonunda başarılı olduğunu ancak yapay zeka çağında daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Niinistö, “Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki eğitim sistemlerinin sürekli aynı çizgide kalması zorlaşıyor. Hızlı hareket edemediğinizde, başlangıç noktası olarak biraz gecikmiş oluyorsunuz. Finlandiya geçmişte mobil telefonlar ve diğer araçlar sayesinde yeni teknolojileri insana yakınlaştırmayı başardı ancak bu yeni dönemde çok daha hızlı hareket etmek zorundayız.” ifadelerini kullandı.

“Eğitim sadece bilgi aktarımı değildir”

Slovenya eski Cumhurbaşkanı Borut Pahor ise eğitimde insan odaklı yaklaşımın önemine işaret ederek, “Yapay zekanın insana dair duygu ve hisleri yoktur. Eğitim sadece çocukların zihnine veri ve bilgi yüklemekten ibaret değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

Pahor, yapay zekanın eğitimde kullanılmasının önemine değinmekle birlikte insan etkileşiminin korunması gerektiğini vurguladı.

Zirve kapsamında fuar alanında teknoloji şirketleri stant açarken, “Açık Sahne”, “Çocuk Dijital Deneyim Alanı”, “İnteraktif Öğrenme Sınıfı” ve “Kuluçka Merkezi” gibi bölümlerde ziyaretçilere etkileşimli içerikler sunuldu.