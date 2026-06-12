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AjansHaber Gündem Bakan Fidan, ABD’li Büyükelçi Barrack’ı Ankara’da kabul etti

Bakan Fidan, ABD’li Büyükelçi Barrack’ı Ankara’da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Bakan Fidan, ABD’li Büyükelçi Barrack’ı Ankara’da kabul etti

Dışişleri Bakanlığında diplomatik temaslar sürerken, Hakan Fidan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Başkanlık Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Ankara’da diplomatik gündem

Ankara’da gerçekleşen kabul kapsamında iki isim, Türkiye-ABD ilişkileri çerçevesinde bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Görüşmenin, özellikle Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel başlıkları kapsayan diplomatik temasların bir parçası olduğu belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmede, ikili ilişkilerin genel seyri ve bölgesel güvenlik dinamiklerinin de ele alındığı ifade edildi.

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