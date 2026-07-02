Uzmanından uyarı: “Birçok kanserin başlıca nedeni sigaradır”

Samsun Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji polikliniğinde görevli Uzm. Dr. Ömür Kaman, sigaranın kanserin yanı sıra kalp damar ve akciğer hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa zemin hazırladığını söyledi.

Nikotin bağımlılığı ve kanserojen maddelere maruziyetin dünya genelinde milyonlarca kanser vakasına ve ölüme yol açtığını belirten Uzm. Dr. Kaman, sigaranın içerdiği maddelerin vücutta ciddi hasarlara neden olduğunu vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle içindeki nitrozamin, polisiklik hidrokarbonlar ve çeşitli kanserojen maddelerle mutasyonlara neden olmakta. Bunlar da tüm kanser vakalarının yüzde 85'ini oluşturmaktadır. Ağız içi, gırtlak, yutak, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, meme, rahim ağzı, pankreas, idrar kesesi gibi birçok kanserin başlıca nedeni sigaradır."

Elektronik sigaranın da sanılanın aksine zararsız olmadığını dile getiren Uzm. Dr. Kaman, yapılan çalışmaların bu ürünlerin de benzer riskler taşıdığını ortaya koyduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"2025'te yapılan çalışmalarda elektronik sigaranın da sigara ile aynı riskleri oluşturduğu görülmekte. Genellikle elektronik sigara ile sigara içenler bir arada olduğu için akciğer kanseri riskinin hiç içmeyenlere göre 39 kat olduğu görülmektedir. Sadece sigara içenlerde ise bu risk 9 kattır. Uzun süreli maruziyet bunun en önemli nedenlerindendir."

Sigaranın bırakılmasıyla kanser riskinin hiç sigara içmeyenlerin seviyesine yaklaştığına dikkati çeken Uzm. Dr. Kaman, pasif içiciliğin de çevredeki insanlar için önemli bir risk oluşturduğunu şu sözlerle anlattı:

"Ama tamamen benzer özellikte olmuyor maalesef. Sigara ile sadece kendimizi değil, etrafımızdaki insanları da pasif içici durumuna sokmaktayız. Bu da kanserin çevremizdeki insanlar için artmasına neden olmakta. Sağlık Bakanlığının 19 Mayıs 2008'de başlattığı dumansız hava sahası ile hem kendi hem de çevremizin sağlığını koruyalım."