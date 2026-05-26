Güzelbahçe Belediyesine rüşvet soruşturması: Başkan Günay tutuklandı

İzmir’de Güzelbahçe Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Günay ile İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma”, “rüşvet”, “görevi kötüye kullanma” ve “imar kirliliğine neden olma” suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Belediye Başkanı Mustafa Günay ile Özgür Bayraktar’ın tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nermin Günay, Özden Mustafa İnce ve Sezgin Kuş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.