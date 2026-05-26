Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kurban Bayramı’na ilişkin sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. Yılmaz, mesajında bayramın manevi iklimine dikkat çekerek toplumda birlik ve beraberliğin güçlenmesi temennisinde bulundu.

Yılmaz’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbimiz kesilen kurbanları, yapılan hacları ve kılınan bayram namazlarını kabul eylesin. Büyüklerin hatırlandığı, küçüklerin sevindirildiği günler olsun. Bayramımız küskünlüklerin bitmesine, birliğe, dayanışmaya ve kardeşliğe vesile olsun. Kalplerimiz birbirine, Hakk’a ve hakikate yakınlaşsın.”