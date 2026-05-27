Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze’de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Bayram namazının ardından vatandaşlara hitap eden Erdoğan, birlik, beraberlik ve teslimiyet vurgusu yaparken, Gazze’de yaşananların İslam dünyası açısından derin bir anlam taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş"

Üsküdar Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Büyük Çamlıca Camisi’ne gelen Erdoğan, cami girişinde vatandaşları selamladı ve bir süre sohbet etti.

Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Hafız Kerim Öztürk’ün kıldırdığı bayram namazında Erdoğan, vatandaşlarla birlikte saf tuttu.

Namazın ardından hutbeyi dinleyen Erdoğan, daha sonra camide cemaate hitap etti.

“Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun”

Allah’tan nice bayramlara sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde ulaşmayı niyaz eden Erdoğan, “Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu birlik beraberlik inşallah kıyamete dek devam etsin.” dedi.

Kurban Bayramı’nın teslimiyetin tezahür ettiği müstesna günlerden biri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Rabbim bu teslimiyeti bütün evlatlar olarak bizlere de nasip etsin. Bu teslimiyetten asla ayrılmayalım, kopmayalım ve bu teslimiyet içerisinde de yola devam edelim. Biz bugün Gazze’de bu teslimiyeti arıyoruz, Filistin’de bu teslimiyeti arıyoruz. Bu teslimiyet olduğu sürece alemi İslam Allah’ın izniyle bir olacaktır, beraber olacaktır. İri olacaktır, diri olacaktır, kardeşlik baki olacaktır.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından cemaatin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek vatandaşlarla bayramlaştı.

“Kurban bir yakınlaşmadır”

Cami çıkışında basın mensuplarıyla da bayramlaşan Erdoğan, bayramların sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğuna dikkat çekti.

Kurban Bayramı’nın manevi anlamına işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Kurban Bayramı’nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Arafat’ta birlikteliği gördük”

Arafat’ta milyonlarca Müslümanın bir araya geldiğini anımsatan Erdoğan, hac ibadetinin İslam dünyasındaki birlik ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

Arafat’ta bütün Müslümanların bir araya geldiğini belirten Erdoğan, “Orada bu yakınlaşmayı gördük, teslimiyeti gördük, bu birlikteliği, beraberliği gördük. Şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlar’a nasip etsin.” ifadelerini kullandı.

“Gazze’de yaşananlar ayrı bir vakfe”

Gazze’de yaşanan insani dramın Kurban Bayramı’na gölge düşürdüğünü belirten Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yönelik sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Her şeyden önce bir Filistin’i yaşadık, Gazze’yi yaşadık. Filistin’de, Gazze’de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam’ın ittihadına vesile olsun.”

Konuşmasının ardından basın mensuplarına çikolata ve simit ikram edildi.

Erdoğan’a bayram namazında, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı eşlik etti.

