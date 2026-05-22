İsrail saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da tedavi ediliyor

İsrail saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul’da tedavi ediliyor

İsrail’in uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu’nda yaralanan aktivistler Türkiye’ye getirildi. İstanbul’daki hastanelerde tedavi altına alınan bazı isimlerin sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

İsrail saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu aktivistleri İstanbul’da tedavi ediliyor

İsrail ordusunun uluslararası sularda saldırıda bulunduğu Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistler, Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları tarafından tahsis edilen uçaklarla İstanbul’a getirildi. Yaralı aktivistlerin bir kısmı, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan filoya yönelik saldırı sırasında bazı aktivistlerin plastik mermi, darp ve şarapnel benzeri yaralanmalar nedeniyle tıbbi müdahaleye alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 85 Türk vatandaşı ile 41 ülkeden 337 yabancı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsü Türkiye’ye ulaştırıldı.

Sağlık ekiplerinin, yaralı aktivistlerin tedavi süreçlerini çok yönlü olarak sürdürdüğü, bazı vakalarda cerrahi müdahalelerin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından Türkiye’ye getirilen aktivistlerin durumlarının hem sağlık hem de diplomatik boyutlarıyla yakından izlendiği bildirildi.

