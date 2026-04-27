Gülistan Doku soruşturmasında eski emniyet müdürü ifadeye çağrıldı

5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan Doku dosyasında, dönemin mülki idare amirlerine yönelik adli süreç sürüyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda delillerin yeniden değerlendirilmesi ve o döneme ilişkin iddiaların netleştirilmesi amacıyla yeni bir adım atıldı.

Süreçteki rolü incelenecek

Başsavcılık, olayın yaşandığı dönemde Tunceli İl Emniyet Müdürü olarak görev yapan Yılmaz Delen’in, dosya kapsamındaki gelişmelere ve yürütülen işlemlere ilişkin bilgi sahibi olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bu kapsamda Delen’in, özellikle dönemde gerçekleştirilen adli ve idari işlemler ile kamuoyuna yansıyan iddialara dair beyanına başvurulacak.

İfade önümüzdeki günlerde

Tanık sıfatıyla ifadeye çağrılan eski Emniyet Müdürü Yılmaz Delen’in önümüzdeki günlerde savcılığa giderek ifade vermesi bekleniyor. Söz konusu ifadenin, tutuklu eski Vali Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturmanın seyrine ve Gülistan Doku dosyasındaki belirsizliklerin aydınlatılmasına katkı sağlaması öngörülüyor.