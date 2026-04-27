13:13 Genel Müdür Taha Çakmak açıkladı: Türkiye Sigorta’dan gençlere özel çifte güvence müjdesi
12:33 Valilik kararıyla Taksim metro ve füniküler hattı geçici olarak durduruldu
12:33 IBAN veren gencin başına gelmeyen kalmadı: 70 dava açıldı, cezaevine girdi
12:05 Yasa dışı bahis operasyonu: 3 ilde 11 gözaltı
11:59 2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
11:22 Keneden bulaşan KKKA can aldı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
10:57 Gülistan Doku soruşturmasında eski emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
10:02 Vergi müfettişlerine “rüşvet” operasyonu: 11 gözaltı
Keneden bulaşan KKKA can aldı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Tokat’ın Zile ilçesinde kene tutunması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konulan 21 yaşındaki Süleyman Gülsün, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi:
Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy’de hayvancılıkla uğraşan 21 yaşındaki Süleyman Gülsün, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yapılan incelemelerde vücuduna kene yapıştığı tespit edilen Gülsün’e, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi başlandı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Gülsün hayatını kaybetti. 21 yaşındaki gencin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet olarak ailelerimizin hüznünü paylaşıyoruz"
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
Spor
RAMS Park'ta 17. randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
RAMS Park'ta 17. randevu: Galatasaray - Fenerbahçe derbisi
Spor
Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Gülistan Doku soruşturmasında eski emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Vergi müfettişlerine “rüşvet” operasyonu: 11 gözaltı
Vergi müfettişlerine “rüşvet” operasyonu: 11 gözaltı
