Keneden bulaşan KKKA can aldı: 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy’de hayvancılıkla uğraşan 21 yaşındaki Süleyman Gülsün, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yapılan incelemelerde vücuduna kene yapıştığı tespit edilen Gülsün’e, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi başlandı.
Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Gülsün hayatını kaybetti. 21 yaşındaki gencin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.