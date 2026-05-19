Hakime yönelik tehditlerde “Daltonlar” detayı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yabancı hatlar üzerinden gönderilen tehdit mesajları incelendi. Aralarında Gürcistan’da firari olduğu belirtilen örgüt yöneticilerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında, “suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak” suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

“Abinden sebep seni de öldüreceğiz”

Soruşturma dosyasına giren mesajlarda, Mahkeme Başkanı Atar’ın kardeşi doğrudan hedef alındı. Gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Abinden sebep seni de öldüreceğiz, insanların ailesini dağıtmak sizin iki dudağınıza bakıyor, bizim de iki parmağımızın arasına bakıyor, görüşeceğiz.”

Tehditlerin, organize suç örgütlerine yönelik yargılamalarda görev yapan yargı mensuplarını baskı altına alma amacı taşıdığı değerlendirildi.

Mahkeme başkanına doğrudan tehdit

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Onur Atar’a gönderildiği belirtilen başka bir mesajda ise örgütün “üstlerinden talimat aldığı” öne sürülerek şu ifadeler kullanıldı:

“Sen bizim kardeşlerimizi bizden aldığın gibi biz de senin kardeşini ve diğer sülalendeki erkekleri senden alacağız. Seninle bu mahkeme bittikten sonra görüşeceğiz. Bizim sana sözümüz olsun bu talimat da bizim üstlerimizden, görüşeceğiz. Unutma her an bizi bekle.”

Yargı kaynakları, tehditlerin ardından güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtirken, davanın Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesinin beklendiği öğrenildi.