22 Mayıs 2026 Cuma
Ankara'da ormanlara giriş yaz boyu yasak

Ankara Valiliği, artan sıcaklıklar ve meteorolojik riskler nedeniyle orman yangınlarını önlemek amacıyla il genelindeki ormanlık alanlara girişleri 1 Haziran–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında yükselen sıcaklıklar ve riskli hava koşulları nedeniyle yangın tehlikesine karşı kapsamlı tedbirler devreye alındı.

Karar kapsamında, Ankara sınırları içindeki milli parklar, mesire alanları ve tabiat parkları hariç olmak üzere tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Kamping işletmeleri dışında ormanlık alanlarda kamp yapılması ve çadır kurulması da engellendi. Mesire alanları ve tabiat parklarında ise giriş-çıkış saatleri 09.00–22.00 ile sınırlandırıldı. Bu alanlarda yalnızca belirlenen ocak ve barbekü yerlerinde kullanım serbest bırakılırken, mangal ve semaver yakılmasına izin verilmeyecek.

Yeni düzenlemeyle orman içi ve bitişiğindeki alanlarda anız yakılması, bitki örtüsünün ateşe verilmesi ve havai fişek kullanımı tamamen yasaklandı. Orman sınırlarına yakın sanayi tesisleri ile enerji nakil hatlarının da yangın riskine karşı önlem alma yükümlülüğü artırıldı.

Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtilirken, kurallara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Çevre Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında işlem uygulanacağı bildirildi.

