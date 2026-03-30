NATO Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmat için açıklama yaptı

NATO Sözcüsü Allison Hart, bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın etkisiz hale getirilmesinin ardından "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." şeklinde bir mesaj yayınladı.

Hart, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmesi üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

NATO Sözcüsü, "NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır." şeklinde mesaj paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

MSB, 4, 9 ve 13 Mart'ta da Türk hava sahasına giren balistik mühimmatların Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.