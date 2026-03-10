Trabzonspor'un acı kaybı: Kalp krizi geçiren yardımcı antrenör Orhan Kaynak vefat etti

Trabzonspor ve Beşiktaş formaları da giyen 56 yaşındaki eski milli futbolcunun babası ve 3 ağabeyinin de kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Kulübünden açıklama geldi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüze futbolcu ve antrenör olarak hizmet eden, formamızı taşıdığı her dönemde aidiyeti, karakteri ve duruşuyla camiamızın gönlünde özel bir yer edinen Orhan Kaynak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Orhan Kaynak’ın Trabzonspor’un hafızasında her zaman saygıyla anılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Orhan Kaynak, kulübümüze verdiği emek, sahaya koyduğu mücadele ve bıraktığı izlerle her zaman hatırlanacaktır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve futbolcular hastaneye geldi

Bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, teknik direktör Fatih Tekke, futbolcular Ozan Tufan ve Okay Yokuşlu, hastaneye gelerek Kaynak'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

Kafkas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaynak'ın ani vefatının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Kaynak'ın ani kaybı karşısında çok üzüldüklerini dile getiren Kafkas, "Hiç kimse hazır değildi. Orhan hocanın neşesi, keyfi... Gerçekten çok da mutlu ve huzurlu bir dönem yaşadık birlikte. Sadece Trabzon camiasının değil, Türk spor camiasının başı sağ olsun. Çok iyi bir karakterdi, çok düzgün bir insandı. Mekanı cennet olsun." dedi.

Bakan Bak' tan Orhan Kaynak için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor Kulübünün yardımcı antrenörü Orhan Kaynak'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Orhan Kaynak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı diliyorum."



