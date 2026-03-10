Venezuela lideri Rodriguez: “ABD ile uzun vadeli ilişkiler kurmak istiyoruz”

Devlet televizyonu VTV’ye yaptığı açıklamada, “ABD ile yıllar sonra yeniden tesis edilen diplomatik ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini” dile getirdi.

Rodríguez, enerji, madencilik ve uyuşturucuyla mücadele gibi birçok alanda ABD ile ortak çizgiye sahip olduklarını ifade ederek, “Uzun vadeli ve istikrarlı ilişkiler kurmak istiyoruz, ancak bunlar gerçeğe dayanmalı.” ifadesini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması gerektiğini vurgulayan Rodriguez, "Venezuela'nın gerçekleri bilinmeli, biz bir uyuşturucu ülkesi değiliz. Devlet Başkanı Maduro ve eşi masumdur." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela ile ilişkilere dair açıklama yaptı

Venezuela'nın geçici yetkilileriyle diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin yeniden tesis edilmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilen açıklamada, "Bu adım, Venezuela'da istikrarı teşvik etmek, ekonomik toparlanmayı desteklemek ve siyasi uzlaşmayı ilerletmek konusundaki ortak çabalarımızı kolaylaştıracaktır." ifadesi kullanılmıştı.

Başkent Caracas'taki Baruta semtinde yer alan ABD'nin Caracas Büyükelçiliği, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 2019'da askıya alınmasından bu yana kapalı tutuluyor.



