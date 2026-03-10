AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye din ve vicdan hürriyetinde örnek bir ülkedir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, azınlık temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında, Türkiye'nin inanç özgürlüğü ve toplumsal saygı konusundaki kararlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dini azınlık toplumlarının temsilcileriyle iftar sofrasında buluştu. Kabulde yaptığı konuşmada Türkiye'nin demokratik yapısına ve cemaatlerin özgürlük alanlarına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek ülkedir."

İslam düşmanlığı ve radikal yapılara karşı duruş

Küresel boyutta tırmanan nefret söylemlerinin bir arada yaşama kültürüne zarar verdiğini belirten Erdoğan, terör örgütlerinin ibadethanelere yönelik saldırılarına karşı tavizsiz bir duruş sergilediklerini kaydetti. Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor. Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur."

Nefret suçları ve antisemitizm vurgusu

Konuşmasının devamında ayrımcılığın her türlüsünü reddettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, antisemitizm ve İslam düşmanlığının aynı kefede değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı. Erdoğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İslam düşmanlığı nasıl bir insanlık suçuysa antisemitizm de suçtur, makul ve meşru görülemez bir kötülüktür."


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur "
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: "Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var"
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
