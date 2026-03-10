Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye din ve vicdan hürriyetinde örnek bir ülkedir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dini azınlık toplumlarının temsilcileriyle iftar sofrasında buluştu. Kabulde yaptığı konuşmada Türkiye'nin demokratik yapısına ve cemaatlerin özgürlük alanlarına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek ülkedir."

İslam düşmanlığı ve radikal yapılara karşı duruş

Küresel boyutta tırmanan nefret söylemlerinin bir arada yaşama kültürüne zarar verdiğini belirten Erdoğan, terör örgütlerinin ibadethanelere yönelik saldırılarına karşı tavizsiz bir duruş sergilediklerini kaydetti. Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor. Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur."

Nefret suçları ve antisemitizm vurgusu

Konuşmasının devamında ayrımcılığın her türlüsünü reddettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, antisemitizm ve İslam düşmanlığının aynı kefede değerlendirilmesi gerektiğini hatırlattı. Erdoğan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"İslam düşmanlığı nasıl bir insanlık suçuysa antisemitizm de suçtur, makul ve meşru görülemez bir kötülüktür."



