Galatasaray’dan Liverpool’a dejavu: 1-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 7. dakikada Lemina kaydetti. Temsilcimiz bu galibiyetle rövanşa umutlu gidecek.
Maçın 7. dakikasında Galatasaray öne geçti. Sara’nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Osimhen, topu altıpas içindeki Lemina’ya indirdi. Deneyimli orta sahanın kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu.
Böylece Lemina, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü atmış oldu.
62. dakikada Galatasaray, Liverpool savunmasının hatasında Osimhen ile ikinci golü bulsa da ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.
Liverpool’un beraberlik golü VAR’dan döndü
72. dakikada Liverpool'un golü VAR'dan döndü. Szoboszlai'nin sol taraftan kullandığı kornerde oluşan karambol sonrası top ağlarla buluştu. VAR'ın incelemesi sonrası meşin yuvarlağın Liverpool oyuncusu Konate'nin eline çarptığını belirten hakem Jesus Gil Manzano, golü iptal etti.
Galatasaray’a kötü haber
Galatasaray’da sarı kart gören Davinson Sanchez ikinci maç öncesi cezalı duruma düştü.