GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Spor Galatasaray’dan Liverpool’a dejavu: 1-0

Galatasaray’dan Liverpool’a dejavu: 1-0

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendi.

Yayınlama Tarihi:
Galatasaray’dan Liverpool’a dejavu: 1-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray, sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 7. dakikada Lemina kaydetti. Temsilcimiz bu galibiyetle rövanşa umutlu gidecek.

Maçın 7. dakikasında Galatasaray öne geçti. Sara’nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkteki Osimhen, topu altıpas içindeki Lemina’ya indirdi. Deneyimli orta sahanın kafa vuruşu ile top ağlarla buluştu.

Böylece Lemina, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü atmış oldu.

62. dakikada Galatasaray, Liverpool savunmasının hatasında Osimhen ile ikinci golü bulsa da ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

Liverpool’un beraberlik golü VAR’dan döndü

72. dakikada Liverpool'un golü VAR'dan döndü. Szoboszlai'nin sol taraftan kullandığı kornerde oluşan karambol sonrası top ağlarla buluştu. VAR'ın incelemesi sonrası meşin yuvarlağın Liverpool oyuncusu Konate'nin eline çarptığını belirten hakem Jesus Gil Manzano, golü iptal etti.

Galatasaray’a kötü haber

Galatasaray’da sarı kart gören Davinson Sanchez ikinci maç öncesi cezalı duruma düştü.

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.