AjansHaber Teknoloji Türkiye'nin Yapay Zeka Eylem Planı için gelen öneriler "milli yapay zeka" ile analiz edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin "Yapay Zeka Eylem Planı"nı somutlaştırmak için düğmeye basarken vatandaşlardan gelen öneriler yerli yapay zeka dil modeli tarafından analize tabi tutulacak.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
"Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleriyle uyumlu olarak yürütülen çalışmada, akademisyenlerden sektör temsilcilerine, öğrencilerden teknoloji girişimcilerine kadar geniş bir kesime söz hakkı tanınacak.

Görüş ve öneriler, "yapayzekavizyonu.sanayi.gov.tr" platformu üzerinden toplanarak stratejik önceliklerin belirlenmesinde veri kaynağı olarak kullanılacak. Başvurular 10 Nisan'a kadar devam edecek.

Tüm görüş ve öneriler, TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkçe Büyük Dil Modeli aracılığıyla bütüncül ve veri temelli bir yaklaşımla analiz edilecek.

Küresel bir model

Son zamanlarda yapay zeka teknolojisindeki hızlı gelişmeler neticesinde ülkelerin, yapay zeka politikalarında uzun süreleri kapsayan "strateji belgesi" yaklaşımından vazgeçip daha operasyonel ve odaklı "eylem planı" formatını tercih ettiği görülüyor.


 

