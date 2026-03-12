İspanya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden 7 bin vatandaşını tahliye etti

İspanya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden 7 bin vatandaşını tahliye etti

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki istikrarsızlıktan kaynaklanan sebeplerden bu bölgelerden tahliye edilen İspanyolların sayısının 7 bine ulaştığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran rejimine yönelik saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle başlayan gerginliklerde herhangi bir İspanyol vatandaşının zarar görmediği, tahliyelerin devam ettiği, sadece İran'dan yapılan tahliyelerin 7 Mart'ta sonlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, bugüne kadar İran'dan Bakü'ye, Kudüs'ten Ürdün'e, Tel Aviv'den Kahire'ye ve Bahreyn ile Kuveyt'ten Riyad'a olan güzergahlarda toplam dokuz kara tahliye operasyonu yapıldığı, ayrıca Umman'ın başkenti Maskat'tan Savunma Bakanlığı uçaklarıyla üç hava tahliyesi gerçekleştirildiği ve bu bölgelerden tahliye edilen İspanyolların sayısının 7 bine ulaştığı belirtildi.

Mevcut durumda bölgedeki birçok ülkenin hava sahasının, sınırlı geri dönüş operasyonları için kapalı veya kısmen açık durumda olduğunu kaydeden İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Filistin, Ürdün, Katar, Lübnan, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Umman, Suriye ve Irak için seyahat tavsiyelerini güncellediğini, bu bölgeleri yüksek riskli olarak değerlendirip, bu nedenle seyahatten kaçınılmasını tavsiye ettiğini vurguladı.

İspanya, vatandaşlarına, İsrail gibi bazı ülkelere seyahatten kesinlikle kaçınılmasını öneriyor.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, Orta Doğu ülkelerinde 30 bin kadar İspanyol vatandaşının bulunduğunu ve önceliklerinin bu kişilerin tahliyesi olduğunu açıklamıştı.


 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
