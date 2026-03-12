Bakan Fidan'dan Lübnan uyarısı: “Savaşın yayılmasına izin vermeyiz”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Alman mevkidaşı Johann David Wadephul ile bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın tehlikeli bir boyuta ulaştığını belirten Fidan, özellikle İran üzerindeki planlara karşı sert bir duruş sergiledi. Türkiye'nin barış için yürüttüğü diplomasi trafiğini anlatan Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmelerimizde güncel uluslararası meseleleri ele alma imkanımız oldu. Bunların başında Orta Doğu'daki savaş gelmekte. Gerilimin azaltılması için komşularımız ve ortaklarımızla fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz."

İran'ın toprak bütünlüğü ve iç savaş uyarısı

İran üzerinde kurgulanan tehlikeli senaryolara ve etnik çatışma risklerine değinen Fidan, Türkiye'nin komşusundaki istikrarsızlığa müsaade etmeyeceğini altını çizerek belirtti:

"Bu savaş bir an önce sona ermelidir. Türkiye olarak savaşın bitmesi için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ayrılıkçı senaryoların bu kez İran için gündeme getirildiğini görmekteyiz. İran'da iç savaş çıkarmayı ve etnik veya dinsel fay hatları üzerinden çatışmaları körükleyen her türlü plana sonuna kadar karşıyız. Hiç kimse böyle bir hayalin içine girmesin. Yanlış bir adım atılmasına izin vermemiz mümkün değil. Savaşın gidişatına ve sonrasına dair her tür senaryoya hazırlıklı durumdayız."

Netanyahu hükümetinin saldırgan tutumunun Gazze'den sonra Lübnan'ı da hedef aldığını ifade eden Bakan Fidan, insani felaketin boyutlarını şu sözlerle aktardı:

"Netanyahu hükümeti bölgedeki her savaşın ve insani krizin şu anda merkezinde yer almakta. Uluslararası hukuku ve insani değerlerimizi korumak istiyorsak, bu gerçeği kabul etmeli ve açıkça dile getirebilmeliyiz. Lübnan devleti yıkılma noktasına gelmeden İsrail’in saldırıları sona ermeli. Lübnan'ın çökmesi başta komşu ülkeler olmak üzere tüm bölgeyi derinden etkileyecektir. Yayılmacı politika izleyen İsrail, mevcut savaştan istifade ile kirli savaşı Lübnan’a da taşımakta. 1 milyon kişinin yerinden edilmesi kabul edilemez. Uluslararası toplumun dikkati Gazze'den uzaklaşmamalıdır. Gazzelilerin yaşam koşullarının kötüleşmemesi öncelikli meseledir."

Türk vatandaşlarının güvenliği

Çatışma bölgelerindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için tüm birimlerin koordineli çalıştığını kaydeden Fidan, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi:

"Bölgede bulunan vatandaşlarımızın güvenliği için gece-gündüz çalışıyoruz. Hava sahasının halen kapalı olduğu ülkelerde bulunan vatandaşlarımızın barınma ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemleri alıyoruz."

Hava savunma sistemlerinin kritik önemine ve NATO ile olan iş birliğine değinen Bakan, savunma vizyonunu şu şekilde özetledi:

"NATO'nun kollektif savunma konseptiyle uyumlu bir hareket tarzı oldu. NATO bu türden senaryolara hazırlık yapmakta, malumunuz. Hava savunma sistemleri gerçekten çok önemli. Milli Savunma Bakanlığımızın bu konuda yürüttüğü çalışmalar var. Almanya ile bu savaşın nasıl durdurulması gerektiği konusunda görüş birliğimiz var. Savaşın hemen durması gerektiği konusunda hemfikiriz. Yayılma riski de devam ediyor. Bu savaşın bir an önce durması gerekiyor."

Diplomasi trafiği

Bölgedeki aktörlerle temasların sürdüğünü ve hukuksuz saldırıların kabul edilemeyeceğini hatırlatan Fidan, "İran'ın toprak bütünlüğü konusunda bir sıkıntı olmaması lazım. Rejim değişikliği gibi hedeflerin peşinde koşulmaması gerekiyor. Bir an önce bölgenin normale dönmesi gerekiyor. İran tarafıyla da ABD tarafıyla da konuşuyoruz. İran'a yapılan tahrik edilmemiş bu saldırı ne kadar hukuksuzsa, İran'ın tahrik edilmeden Körfez ülkelerine yapmış olduğu saldırı da o kadar hukuksuzdur. Bunu İranlı meslektaşlarımıza da dile getirdik.” açıklamalarında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan bölgesel güvenlik ve iş birliği mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul, bölgedeki gerilimin Avrupa ve müttefikler için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek Türkiye’nin stratejik rolüne dikkat çekti.

İran’ın füze ve dron faaliyetlerinin durdurulmasının önemine değinen Wadephul, Ankara ile koordinasyon içinde hareket etmek istediklerini şu sözlerle ifade etti:

"İran'ın etrafındaki gelişmeler bizi endişe ettiriyor. Bu konuda ortak bir perspektif bulmamız gerekiyor ki burada savaş sona erdirilebilsin. Avrupa ve Almanya için şu çok açık: En büyük güvenlik tehdidinin, olumlu bir sonuç elde edilebilmesi adına müzakere edilebilir bir noktaya taşınması gerekiyor. Vaktinizi ayırdığınız ve bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bugün beni kabul edecek olması vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum. Ben Körfez bölgesinden geliyorum. İran; dronlar ve füze saldırılarıyla bölgeye büyük zararlar veriyor; bildiğiniz gibi Türkiye'ye yönelen füzeler de oldu. Bu füzelerin NATO imkânlarıyla engellenmesini son derece olumlu bir sonuç olarak görüyorum. Körfez bölgesinde gerilimin sürekli tırmandırılması ve komşulara yönelik saldırılar, beraberinde tehlikeli bir tablo getiriyor. İran'ın çevresindeki bu gelişmeler bizi ciddi şekilde endişelendiriyor. Savaşın sona erdirilmesi için ortak bir perspektif bulmamız şart. Mevcut imkânları kullanarak bu süreci durdurmalıyız. Türkiye'nin burada çok önemli bir rol oynayabileceğine inanıyorum; önümüzdeki günlerde bu konuda tam bir koordinasyon içinde çalışmak istiyoruz. Federal hükümet adına da vurgulamalıyım ki; İran artık komşuları ve Avrupa için bir tehdit oluşturmamalı, bölgesel rolünü olumlu bir çerçevede yeniden tanımlamalıdır. Bu kapsamda, tehdit arz eden nükleer ve balistik füze programlarının da sonlandırılması gerekmektedir."



