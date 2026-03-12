AjansHaber Ekonomi TCMB politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu

TCMB politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan başkanlığında yaptığı toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37'de sabit bıraktı.

TCMB politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayı fiyat istikrarı raporu ve faiz kararını yayımladı. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 düzeyinde sabit tutarken; gecelik borç verme faizini yüzde 40, borçlanma faizini ise yüzde 35,5 olarak korudu. Yapılan duyuruda, şubat ayında enflasyonun ana eğiliminin yatay bir seyir izlediği kaydedildi.

Küresel riskler ve enerji fiyatları vurgusu

Jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetleri üzerindeki etkisine değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi şubat ayında yataya yakın seyretmiştir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır."


 


 

