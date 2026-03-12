FBI'ın, "İran'ın ABD'ye İHA gönderebileceği konusunda California polisini uyardığı" iddiası

ABC News kanalının haberinde, FBI'ın şubat sonunda California'daki polis departmanlarına gönderdiği uyarı metni incelendi. Metinde, FBI'ın şubat başlarında elde ettiği bilgilere göre, ABD'nin İran'a saldırması durumunda, İran'ın da California kıyılarında bilinmeyen bir gemiden İHA'larla saldırı düzenlemeyi planladığı iddia edildi.

Haberde, iddia edilen saldırının ne zaman, nasıl ve kimler tarafından yapılacağına ilişkin ek bilgi bulunmadığı ileri sürüldü. California Valisi Gavin Newsom'un Ofisi, Valilik Acil Durum Hizmetleri Ofisinin halkı korumak için eyalet, yerel ve federal güvenlik yetkilileriyle aktif çalıştığını kaydetti.



