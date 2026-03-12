Öğrenciler yarın 9 günlük ara tatile çıkacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 10-14 Kasım 2025'te yaptı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 19 Ocak Pazartesi günü başladı ve 30 Ocak Cuma günü sona erdi.

İkinci dönemin 2 Şubat’ta başlamasının ardından ikinci ara tatil, 16 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, ara tatil öncesi son derslerine girecek.

Tatilin son günleri Ramazan Bayramı’na denk geliyor ve dersler 23 Mart Pazartesi günü yeniden başlayacak.

Tatil süresince öğretmenlerin seminerleri çevrim içi yapılacak.

8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim dönemi, 26 Haziran'da sona erecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmenler son ders zili ile yaz tatiline çıkacak.



