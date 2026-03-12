MHP Genel Başkanı Bahçeli: “İstiklal Marşı, Türk kahramanlığının diriliş abidesidir”

MHP’nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü vesilesiyle Bahçeli’nin görüşlerine yer verildi.

“12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kutlu olsun" ifadesinin yer aldığı videolu paylaşımda Bahçeli, "İstiklal Marşı’mız Türk kahramanlığının mısralara işlenmiş bir diriliş abidesi, muhteşem bir mücadelenin ebedi vesikasıdır. Yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza, bir ahlak ve adanmışlık nişanesi olan muhterem vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'a en derin şükran hislerimle birlikte Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum." dedi.