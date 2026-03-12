GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Dünya Mücteba Hamaney’den ilk açıklama: İntikam vurgusu öne çıktı

Mücteba Hamaney’den ilk açıklama: İntikam vurgusu öne çıktı

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ilk kez açıklama yaptı. Hamaney, ABD üslerini hedef almaya devam edeceklerini açıkladı.

Yayınlama Tarihi:
Mücteba Hamaney, göreve geldikten sonraki ilk resmi açıklamasını yaptı. Hamaney, özellikle Hürmüz Boğazı ve komşu ülkelerdeki askeri üslere dair sert mesajlar verdi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, kamuoyuyla paylaşılan yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Allah bizi koruyacaktır, bölme girişimlerini önledik. Tüm Müslüman dünyasına teşekkür etmek istiyorum. Komşularımızla dostluğa inanıyoruz. Sadece ABD'nin üslerini hedef alıyoruz. Düşmana baskı aracı olarak Hürmüz'ün kapatılması devam edecek. İran, şehitlerinin intikamını almaktan çekinmeyecek. Düşmanın tecrübesi bizi yenmek için yeterli değil. Biz çabalarımıza devam edeceğiz. Siyonist rejimle mücadele devam edecek. Yemen'deki direniş cephesi üstlerine düşeni yapacak. Irak halkı da bize yardım edecek. 15 komşu ülkemizle çok iyi ilişkimiz var her zaman bu dostluğu geliştirmekten yanayız. Ancak düşman, bazı ülkelerden kurdukları üslerden bize saldırdı. Daha önce de onları uyarmıştık biz bu üslere saldırmazsak düşmanın devam edeceğini söyledik bu sebeple biz düşman üslerini hedef almaya devam ediyoruz. Düşmanlarımıza eş değerde hasar vereceğiz. Okul saldırısının intikamı alınacak. Çocuklarımızı öldürenler bedelini ödeyecekler. Asla geri adım atmayacağız. Şehitlerimizin akıtılan kanlarının intikamını alacağız. Düşman bunun bedelini ödeyecek. Düşman bunun bedelini ödeyecek. Düşman bunun bedelini ödeyecek."


 

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.