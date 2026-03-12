AjansHaber Ekonomi Fransa Merkez Bankası Başkanı: “Hiç paramız kalmadı”

Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle petrol piyasalarındaki dalgalanmalara karşı hükümetin olası akaryakıt yardımlarının ülke borcunu artıracağını ve kamu maliyesini zorlayacağını açıkladı.

Galhau, RTL kanalında katıldığı programda, Orta Doğu’daki gelişmelerin petrol piyasalarında yarattığı kırılganlığa karşı hükümetlerin bazı tedbirleri devreye aldıklarını belirterek, Fransız hükümetinin de bu yönde adım atmasının ve vatandaşlara olası akaryakıt desteğinin halihazırda borç yükü fazla olan ülkenin ekonomisinde olumsuz etkiler yaratacağını belirtti.

Kamu maliyesindeki mevcut durum nedeniyle hükümetin yeni sübvansiyonlar sağlamasının çok zor olduğunu dile getiren Galhau, “Hiç paramız kalmadı.” ifadesini kullandı.

“Enerji krizinde çözüm tek seferlik yardımlar değil, yatırım yapmaktır”

“Eğer bütçe açıklarını ve borçları daha da artırırsak bu durum uzun vadeli yani 10 yıl ve üzeri faizlerde artışa yol açacağı için bu, Fransızları cezalandırmak olacaktır.” değerlendirmesinde bulunan Galhau, enerji krizinin çözümü için en güçlü yanıtın tek seferlik devlet yardımları sağlamak değil enerji dönüşümüne yatırım yapmak olacağını vurguladı.

Kamu borcunun, gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 111,7 civarında seyrettiği Fransa, İtalya ile birlikte Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde borç yükü en fazla ülkeler arasında bulunuyor.

