AjansHaber Gündem Kullanılmayan banka hesapları IBAN dolandırıcılığı riskine karşı kapatılmalı

Kullanılmayan banka hesapları IBAN dolandırıcılığı riskine karşı kapatılmalı

Son dönemlerde artan IBAN dolandırıcılığına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seçkin Yavuzdoğan, kullanılmayan banka hesaplarının kapatılmasının önemine dikkat çekti.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Kullanılmayan banka hesapları IBAN dolandırıcılığı riskine karşı kapatılmalı

Yavuzdoğan, IBAN kiralama veya dolandırıcılık olaylarının günümüzün önemli sorunlarından biri haline geldiğini belirtti.

Bu tür suçların son dönemde en sık karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri arasında yer aldığını ifade eden Yavuzdoğan, mağdurların çoğunlukla üniversite öğrencileri, işsizler ve ev kadınlarından oluştuğunu vurguladı.

Yavuzdoğan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, dolandırıcıların genellikle kısa süreliğine banka hesabını kullanma talebinde bulunduğunu ve “Hesabını sadece bir defaya mahsus kullanalım”, “Senin hesabına para gelsin, sana da ödeme yapalım” gibi vaatlerle insanları kandırarak bazen mağdur, bazen de suç faili haline getirebildiklerini belirtti.

Kişisel veriler ve şifreler korunmalı

Kişisel verilerin ve banka bilgilerinin kimseyle paylaşılmaması gerektiğini vurgulayan Yavuzdoğan, banka hesaplarının kullandırılmasının suç örgütlerine yardım etme suçunu da oluşturabileceğine dikkati çekti.

Vatandaşların banka hesaplarını ve IBAN'larını kimseye kullandırmamaları gerektiğini belirten Yavuzdoğan, komşu, arkadaş veya iş arkadaşlarından gelen "IBAN'ını verir misin" ya da "benim yerime şu hesaba ödeme alır mısın" gibi tekliflerin kesinlikle reddedilmesi gerektiğini kaydetti.

 “Şüpheli hareketlerde derhal suç duyurusunda bulunulmalı”

Kendisini hakim, savcı, avukat ya da polis olarak tanıtan kişilerle iletişime geçilmeden önce mutlaka resmi kurumlar aracılığıyla doğrulama yapılması gerektiğini dile getiren Yavuzdoğan, "Bu tür vaatlere karşı uyanık olunmalı ve kanmamalı. Kişisel verileri ve şifreleri gizli tutmak büyük önem taşır. Kimlik bilgilerimizi, banka ve kredi kartı şifrelerimizi, mobil bankacılık bilgilerimizi kesinlikle kimseyle paylaşmamalıyız. Eğer banka hesaplarında özellikle gece saatlerinde küçük miktarlarda da olsa şüpheli hareketler görülürse derhal banka ile iletişime geçilmeli, hesap bloke ettirilmeli ve en yakın kolluk birimine ya da Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmalıdır." dedi.

Kullanılmayan hesaplar dolandırılma riski taşıyor

Yavuzdoğan, kullanılmayan banka hesaplarının kapatılmasının dolandırıcılık riskini azalttığını belirterek, vatandaşların sık kullanmadıkları hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve şüpheli bir işlem gördüklerinde derhal yetkililere bildirmeleri gerektiğini vurguladı. 

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
