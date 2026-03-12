Uzmanından uyarı: "Dünyada her yıl 11 milyon kişi böbrek hastalığından yaşamını yitiriyor"

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Eray Erdem, “Her yıl dünya genelinde yaklaşık 11 milyon kişi böbrek hastalığı nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Böbrek hastalıkları çoğu zaman belirti vermeden ilerler; bu nedenle erken tanı hayati önem taşır.” dedi.

12 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında böbrek sağlığı ve çevre bilincinin önemine dikkat çeken Erdem, “Temiz suya erişim, hava kirliliğinin azaltılması, sağlıklı besin zinciri ve sürdürülebilir yaşam koşulları, böbrek sağlığının korunmasında temel unsurlardır. Bu nedenle vatandaşlarımızın böbrek sağlıklarını korumak için düzenli taramalar yaptırmaları, sağlıklı beslenmeleri ve fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmeleri gerekmektedir.” dedi.

Erdem, ayrıca şunları ekledi: “Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, çevreyi korumak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları benimsemek de böbrek sağlığını doğrudan etkileyen önemli faktörler arasındadır. Unutulmamalıdır ki sağlıklı böbrekler için sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir çevre için ise bilinçli bireyler gereklidir.”

