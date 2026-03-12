Bakan Yumaklı, TBMM Genel Kurulunda onaylanan milli parklar düzenlemesini değerlendirdi

Bakan Yumaklı, TBMM Genel Kurulunda onaylanan milli parklar düzenlemesini değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Milli Parklar Kanunu ile yaban hayatından biyolojik çeşitliliğimize, ekosistemimizden korunan alanlarımıza kadar doğamız için daha güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor." dedi.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Yumaklı, sosyal medya hesabından, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendirdi.

Milli Parklar Kanunu'nun Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, “Milli Parklar Kanunu ile yaban hayatından biyolojik çeşitliliğe, ekosistemlerden korunan alanlara kadar doğamız için daha güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor, bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlara güvenle taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yumaklı, düzenlemenin hazırlanması sürecinde emeği geçen AK Parti ve MHP gruplarına, milletvekillerine, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyelerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür etti.

Denetim faaliyetleri güçlendirilecek

Bakan Yumaklı, paylaşımında düzenlemeye ilişkin detayların bulunduğu infografiğe yer verdi.

Görselde, düzenlemenin neden yapıldığına ilişkin, "Doğayı daha iyi korumak. Yasa dışı avcılığı azaltmak. Milli parkları daha düzenli yönetmek. Kurumu daha güçlü ve hızlı çalışır hale getirmek." ifadelerine yer verildi.

Yasa dışı avcılığa karşı cezaların artırılacağına işaret edilen infografikte, denetim görevlilerinin yetkilerinin genişletileceği ve orman muhafaza memurlarının da yasa dışı avla mücadele edebileceği bildirildi.

İnfografikte, koruma kapsamının genişletildiği, denetim faaliyetlerinin çok daha güçlü şekilde ilerleyeceği ifade edildi.

Sadece milli parklar değil diğer korunan alanlarda da plan yapılacağı belirtilen infografikte, ayrıca turizm projelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşünün alınacağı kaydedildi.


 

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: “İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur “
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
Ümraniye’de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Gündem
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Bakan Fidan: “Algıları yönlendirip hakikati değiştirme çabası var”
Gündem
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
