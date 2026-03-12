Bakan Yumaklı, TBMM Genel Kurulunda onaylanan milli parklar düzenlemesini değerlendirdi

Yumaklı, sosyal medya hesabından, milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini değerlendirdi.

Milli Parklar Kanunu'nun Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, “Milli Parklar Kanunu ile yaban hayatından biyolojik çeşitliliğe, ekosistemlerden korunan alanlara kadar doğamız için daha güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor, bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlara güvenle taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yumaklı, düzenlemenin hazırlanması sürecinde emeği geçen AK Parti ve MHP gruplarına, milletvekillerine, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyelerine ve Meclis çalışanlarına teşekkür etti.

Denetim faaliyetleri güçlendirilecek

Bakan Yumaklı, paylaşımında düzenlemeye ilişkin detayların bulunduğu infografiğe yer verdi.

Görselde, düzenlemenin neden yapıldığına ilişkin, "Doğayı daha iyi korumak. Yasa dışı avcılığı azaltmak. Milli parkları daha düzenli yönetmek. Kurumu daha güçlü ve hızlı çalışır hale getirmek." ifadelerine yer verildi.

Yasa dışı avcılığa karşı cezaların artırılacağına işaret edilen infografikte, denetim görevlilerinin yetkilerinin genişletileceği ve orman muhafaza memurlarının da yasa dışı avla mücadele edebileceği bildirildi.

İnfografikte, koruma kapsamının genişletildiği, denetim faaliyetlerinin çok daha güçlü şekilde ilerleyeceği ifade edildi.

Sadece milli parklar değil diğer korunan alanlarda da plan yapılacağı belirtilen infografikte, ayrıca turizm projelerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün görüşünün alınacağı kaydedildi.



